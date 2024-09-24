Челябинский фельдшер перевела мошенникам более 1 млн рублей

В отделение полиции обратилась фельдшер с заявлением о хищении денег. До этого ей позвонил мошенник от имени «сотрудника портала Госуслуг» и сообщил, что на её имя злоумышленники якобы пытаются оформить кредит.
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