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ВСУ обрушили на Розовку две ракеты из РСЗО HIMARS

ВСУ обрушили на Розовку две ракеты из РСЗО HIMARS

Сотрудники представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК распространяют информацию о том, что артиллерийские подразделения Вооружённых сил Украины обрушили на посёлок Розовка несколько ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS.

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