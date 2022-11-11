ВСУ обрушили на Розовку две ракеты из РСЗО HIMARS

Сотрудники представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК распространяют информацию о том, что артиллерийские подразделения Вооружённых сил Украины обрушили на посёлок Розовка несколько ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS.
Сотрудники представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК распространяют информацию о том, что артиллерийские подразделения Вооружённых сил Украины обрушили на посёлок Розовка несколько ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS.
Свежие комментарии