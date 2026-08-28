GSMArena: Samsung Galaxy S27 Pro получит новый блок камер

Samsung Galaxy S27 Pro станет новой моделью в линейке смартфонов компании и, судя по утечке рендеров, получит дизайн блока камер от будущего Galaxy S27 Ultra.
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