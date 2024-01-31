Колумбийские наемники рассказали о коррупции и воровстве в ВСУ

REUTERS/Thomas Peter Иностранным наемникам, вступившим в Вооруженные силы Украины (ВСУ) для участия в конфликте с Россией, обещают выплату три тысячи долларов в месяц, но многие говорят, что эту сумму они так и не увидели, сообщили "Известиям" пять колумбийских боевиков.