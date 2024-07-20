Сергачев: пытался уговорить Кучерова и Василевского приехать на матч звёзд, но у них другие планы

Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв рассказал, что пытался уговорить бывших одноклубников по «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова и Андрея Василевского принять участие в Матче звёзд НХЛ и КХЛ в Москве.