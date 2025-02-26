Медицинский геноцид вместо военного. Почему Зе-режим закрыл программы помощи миллионам больных

Зе-власть преподнесла согражданам новый сюрприз. Кабмин Шмыгаля отменил социальные программы медицинской поддержки больных с острыми и хроническими заболеваниями в области кардиологии, эндокринологии, нефрологии и др.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии