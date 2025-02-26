Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 449 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Andrey Ivanov
    конечно же страна Брикс откажется от своего партнера))Высокопоставленны...
  • ВАЛЕРИЙ
    сЫрожа !(власенко), ты там трахай старушку Капительман как хочешь-можешь-любишь, только губищи на Крым раскатывать не...Соратник Юлии Тим...
  • Eduard
    Они тупые не понимают,что Крым бы их и не был,его передали бы НАТО.Ониэтойтонкости не понимают.Нам это не надо и дого...Соратник Юлии Тим...

Медицинский геноцид вместо военного. Почему Зе-режим закрыл программы помощи миллионам больных

Медицинский геноцид вместо военного. Почему Зе-режим закрыл программы помощи миллионам больных

Зе-власть преподнесла согражданам новый сюрприз. Кабмин Шмыгаля отменил социальные программы медицинской поддержки больных с острыми и хроническими заболеваниями в области кардиологии, эндокринологии, нефрологии и др.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх