Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 281 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    У студентов нынче выходные только 1 мая и 9 мая! О каких длинных выходных речь??Каждый пятый росс...
  • Михаил Еграшин
    "Обратной силы", если что. Обратная связь в генераторах с усилителями, но это совсем другая история.Верховный суд при...
  • Михаил Еграшин
    Поскорей бы. Устали небось от завоевательных, хоть гражданской меню разнообразят.Rasmussen Reports...

AppleInsider: Apple начала тестировать новую версию браузера Safari на базе ИИ

AppleInsider: Apple начала тестировать новую версию браузера Safari на базе ИИ

В ближайшее время браузер Safari от Apple может стать "умнее". По данным издания AppleInsider, IT-гигант из Купертино активно тестирует ИИ в программе, благодаря чему в ней может появиться как минимум функция интеллектуального поиска Intelligent Search.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх