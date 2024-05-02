AppleInsider: Apple начала тестировать новую версию браузера Safari на базе ИИ

В ближайшее время браузер Safari от Apple может стать "умнее". По данным издания AppleInsider, IT-гигант из Купертино активно тестирует ИИ в программе, благодаря чему в ней может появиться как минимум функция интеллектуального поиска Intelligent Search.
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