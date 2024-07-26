Припекло. Украине вдруг срочно понадобился китайский мирный план. Кулеба уже отдувается

Natalija Osminina

Понятно, что у Китая есть на Украине купленная земля. Как и у США. Поэтому обоим странам нужен мир на Украине, чтобы запустить туда свои корпорации. Плюс Китаю нужен рынок Европы (поэтому Ван и повторил за Лавровым, что Украинскую ситуацию надо решать в рамках общеевропейской). И Китай боится, что Европа будет вовлечена в войну с Россией и будет ею уничтожена. США, наоборот, хотят Европу кинуть под Российский паровоз. А зачем России американцы и китайцы на Украине, которые будут использовать её землю исключительно в своих интересах? Значит. Россия потеряет там своих сыновей за 4 области, а гешефт с остальной Украины (которой останется 80%) будут получать США и Китай?))) Ни Кузнец не нужен, ни Скрипач)). Отсюда выход один- заключить договор с США и не препятствовать заходу на Украину британцев в виде Залужного и МИ6 - естественных врагов американцев. Разделяй и властвуй. Украина должна оказаться в гражданской войне еще на 3.5 года. Тогда её земля никому не достанется.