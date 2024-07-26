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Припекло. Украине вдруг срочно понадобился китайский мирный план. Кулеба уже отдувается

Припекло. Украине вдруг срочно понадобился китайский мирный план. Кулеба уже отдувается

© Weibo of Ukrainian Embassy to China's information center  Во время визита в Китай Кулеба заявил, что Украина готова к переговорам с Россией, пишет GT.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Понятно, что у Китая есть на Украине купленная земля. Как и у США. Поэтому обоим странам нужен мир на Украине, чтобы запустить туда свои корпорации. Плюс Китаю нужен рынок Европы (поэтому Ван и повторил за Лавровым, что Украинскую ситуацию надо решать в рамках общеевропейской). И  Китай боится, что Европа будет вовлечена в войну с Россией и будет ею уничтожена. США, наоборот, хотят Европу кинуть под Российский паровоз. А зачем России американцы и китайцы на Украине, которые будут использовать её землю исключительно в своих интересах?  Значит. Россия потеряет там своих сыновей за 4 области, а гешефт с остальной Украины (которой останется 80%) будут получать США и Китай?)))  Ни Кузнец не нужен, ни Скрипач)).  Отсюда выход один- заключить договор с США и не препятствовать заходу на Украину  британцев в виде Залужного и МИ6 - естественных врагов американцев. Разделяй и властвуй. Украина должна оказаться в гражданской войне еще на 3.5 года. Тогда её земля никому не достанется.
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