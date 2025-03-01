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Сийярто заявил, что выступление Трампа стало лучшим моментом за три года

Сийярто заявил, что выступление Трампа стало лучшим моментом за три года

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил восхищение выступлением президента США Дональда Трампа на встрече с Владимиром Зеленским, называя это самым значимым моментом за последние три года.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Да ужжжжж..Трампу респект...ЗЕЛЯ в полной ЖОПЕ.
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20 час.
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