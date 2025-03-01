Сийярто заявил, что выступление Трампа стало лучшим моментом за три года

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил восхищение выступлением президента США Дональда Трампа на встрече с Владимиром Зеленским, называя это самым значимым моментом за последние три года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии