Пакистан опроверг проведение ядерного совета из-за конфликта с Индией

www.globallookpress.com/Flickr.com Глава Минобороны Пакистана Хаваджа Асиф опроверг информацию о проведении заседания совета по контролю за ядерным арсеналом страны на фоне обострения конфликта с Индией, сообщает агентство Reuters.
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