Иван Носков: «В Дзержинске будет создан еще один удобный зеленый парк»

В Дзержинске подведены итоги рейтингового голосования за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2024 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
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