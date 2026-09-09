Подросток из Калужской области стал фигурантом дела из-за опубликованной песни

В Калужской области 15-летний житель Кировского района стал фигурантом уголовного дела об экстремизме, сообщает СУ СКР по региону.
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