В Свердловской области введён особый противопожарный режим. Посещайте леса с осторожностью: из‑за высокого риска пожаров это может быть опасно для жизни и здоровья.
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В Свердловской области введён особый противопожарный режим. Посещайте леса с осторожностью: из‑за высокого риска пожаров это может быть опасно для жизни и здоровья.
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