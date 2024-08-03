В Барнауле обсудили концепцию благоустройства пустыря за ТЦ "Европа"

Мероприятие прошло с участием жителей и экспертов, которые предложили свои идеи Концепцию благоустройства территории за ТЦ "Европа" обсудили в мэрии Барнаула на стратегической сессии комитета по благоустройству с участием жителей, архитекторов и дизайнеров, сообщили в горадминистрации.