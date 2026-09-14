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Борьба с наркотиками класса люкс: США купили сотню новейших смартфонов для украинских силовиков

Борьба с наркотиками класса люкс: США купили сотню новейших смартфонов для украинских силовиков

Пока Украина выпрашивает финансовую помощь по всему миру, посольство США в Киеве решило порадовать чиновников сотней новейших смартфонов iPhone 17.

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