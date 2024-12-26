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Директор базы отдыха дали условный срок за смерть посетителя

Директор базы отдыха дали условный срок за смерть посетителя

В Новосибирской области суд вынес приговор директору базы отдыха Алексею Юдину. Он проходил обвиняемым по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, что повлекло смерть посетителя.

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