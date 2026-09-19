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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лавин о Уэстбруке: «Расс – один из лучших людей, которых я встречал. У него было еще много чего дать баскетболу, он мог продолжать играть»

Звездный защитник « Сакраменто » Зак Лавин отдал должное MVP-2017 Расселлу Уэтсбруку, завершившему карьеру после 18 сезонов.

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