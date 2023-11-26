Тренер Тарасова заявила, что Кондратюк просто не достоял обороты во вращении

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова объяснила грубую ошибку фигуриста Марка Кондратюка в короткой программе на шестом этапе Гран-при России в Москве - у спортсмена возникли сложности с одним из вращений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии