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Тренер Тарасова заявила, что Кондратюк просто не достоял обороты во вращении

Тренер Тарасова заявила, что Кондратюк просто не достоял обороты во вращении

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова объяснила грубую ошибку фигуриста Марка Кондратюка в короткой программе на шестом этапе Гран-при России в Москве - у спортсмена возникли сложности с одним из вращений.

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