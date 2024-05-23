Силовики задержали главу департамента Минобороны Вертелецкого

МОСКВА, 23 мая, ФедералПресс. Задержан еще один высокопоставленный офицер Минобороны России. По подозрению в получении взятки силовики задержали главу департамента по обеспечению госзаказа Владимира Вертелецкого.
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