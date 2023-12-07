Александр Козлов: соцподдержка семей и детей участников СВО позволяет повысить качество их жизни

Единый центр организует работу без промедлений Меры социальной поддержки семей и детей участников СВО позволяют повысить качество их жизни, сообщил в интервью КП депутат Московской городской думы Александр Козлов.
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