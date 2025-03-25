Пасечник: при ударе ВСУ погибли 6 человек, включая трех журналистов

Шесть человек погибли в ходе артобстрела Кременского района в ЛНРШесть человек погибли в ходе артобстрела Кременского района в Луганской народной республике со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил РБК глава ЛНР Леонид Пасечник.