В Ревде торжественно открыли фонтан на месте памятника Ленину

В Ревде в торжественной церемонии открытия светомузыкального фонтана на площади Победы на месте демонтированного памятника Ленину принял участие полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога 17 июля, сообщает региональный портал «Ревда-инфо».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии