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В Ревде торжественно открыли фонтан на месте памятника Ленину

В Ревде торжественно открыли фонтан на месте памятника Ленину

В Ревде в торжественной церемонии открытия светомузыкального фонтана на площади Победы на месте демонтированного памятника Ленину принял участие полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога 17 июля, сообщает региональный портал «Ревда-инфо».

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