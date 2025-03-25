Врач Байдина: весной избежать обострения гипертонии помогут похудение и прогулки

Весной из-за погодных контрастов обостряются многие хронические заболевания. Врач-кардиолог, терапевт СМ-клиники в Санкт-Петербурге Валентина Байдина рассказала изданию «Доктор Питер», как не допустить обострения гипертонической болезни в этот период.
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