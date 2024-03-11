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Крупнейшие с 1991 года запасы золота в России открыли на Дальнем Востоке

Крупнейшие с 1991 года запасы золота в России открыли на Дальнем Востоке

14 января 1,4K прочитали В течение последних трех лет в условиях вечной мерзлоты отечественные специалисты пробурили свыше 120 скважин суммарной протяженностью 32 км, завершив к концу 2023-го все геологические изыскания на месторождении «Совиное», расположенном на побережье Чукотского моря.

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