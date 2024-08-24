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Вернувшийся по обмену Роман Селезнев рассказал об аресте на Мальдивах

Вернувшийся по обмену Роман Селезнев рассказал об аресте на Мальдивах

Вернувшийся по обмену Селезнев: уведомление об аресте было поддельным Роман Селезнев, вернувшийся в Россию в рамках обмена заключенными после отбывания наказания в одной из тюрем США, рассказал об аресте на Мальдивах.

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