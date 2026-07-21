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Российский парламент принял закон, регулирующий криптовалютный рынок

Российский парламент принял закон, регулирующий криптовалютный рынок

Российские законодатели приблизились к созданию первой всеобъемлющей системы регулирования криптовалютного рынка, завершив заключительное чтение законопроекта, регулирующего деятельность с цифровыми активами.

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