Расчет РСЗО «Град» уничтожил опорный пункт ВСУ в приграничье Курской области

Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» группировки войск «Север» уничтожили личный состав и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.
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