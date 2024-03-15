Система ДЭГ в Москве работает штатно в режиме электронной очереди во избежание сбоев

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта Заместитель главы Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в столице, член Общественной палаты Москвы, политолог Александр Асафов проинформировал о том, что электронное голосование работает штатно, режим электронной очереди – заранее предусмотренная ситуация.