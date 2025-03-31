Президент Украины Владимир Зеленский не оставляет надежды на вступление Украины в НАТО, хотя понимает, что этого никогда не произойдет.
Трамп: Зеленский понимает, что Украина никогда не попадет в НАТО
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
Верить нельзя ни Трампу, ни Зеленскому, при чем нельзя от слова СОВСЕМ. А говорить Трамп может все, что угодно, важны не слова, важны дела. А дела такие - поставки оружия на УкРуину продолжаются, данные для наведения по объектам в РФ предоставляются, СТАРЛИНК ни кто не отключал и не собирается. Укропитеки херачат по энергообъектам РФ, а Трамп базарит о перемирии и каком то запрете на удары по энергообъектам. И что? И НИ ЧТО!!! Как после этого можно тому же Трампу верить? ответ прост - НИ КАК!
Ответить
17 час.
Свежие комментарии