Трамп: Зеленский понимает, что Украина никогда не попадет в НАТО

АндрейБорков

Верить нельзя ни Трампу, ни Зеленскому, при чем нельзя от слова СОВСЕМ. А говорить Трамп может все, что угодно, важны не слова, важны дела. А дела такие - поставки оружия на УкРуину продолжаются, данные для наведения по объектам в РФ предоставляются, СТАРЛИНК ни кто не отключал и не собирается. Укропитеки херачат по энергообъектам РФ, а Трамп базарит о перемирии и каком то запрете на удары по энергообъектам. И что? И НИ ЧТО!!! Как после этого можно тому же Трампу верить? ответ прост - НИ КАК!