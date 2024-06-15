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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вячеслав Екимов: «Все допущенные российские велосипедисты настроены ехать на Олимпиаду. Мы их в собираем в дорогу»

Приглашение на Игры получили Тамара Дронова, Алена Иванченко и Александр Власов. «Они все настроены ехать.

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