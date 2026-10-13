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Россия за 2026 года поставила в Европу энергоресурсы на 21,3 млрд долларов

Россия за 2026 года поставила в Европу энергоресурсы на 21,3 млрд долларов

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что за девять месяцев 2026 года Россия экспортировала в Европу энергоресурсы на сумму 21,3 млрд долларов и продолжает исполнять действующие контракты.

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