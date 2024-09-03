Захарова объяснила, зачем США арестовали самолет Мадуро

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала в понедельник, 2 сентября, на сообщения о том, что американские власти конфисковали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
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