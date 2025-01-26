Frontiers: эффект плацебо обеспечивает работа средней извилины лобной доли

Эффект плацебо "зарождается" в определенной области средней извилины лобной доли мозга. К такому выводу пришла международная группа исследователей под руководством испанского невролога Алехандро Гарсиа-Монтеверде.
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