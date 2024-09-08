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Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин поздравил финансистов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником

Уважаемые финансисты и ветераны финансовой отрасли! От имени Правительства Республики Татарстан и от себя лично поздравляю вас с Днем финансиста! Этот праздник призван подчеркнуть значимую роль работников финансовой сферы в развитии и укреплении экономической системы государства.

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