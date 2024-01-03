Не расслабляемся: возвращение "нашумевшего" штрафа в 2024 году — к чему приготовиться

В 2024 году водителей могут начать штрафовать за езду зимой на летних шинах. Это новое правило вступило в силу с 1 декабря, но в начале его действия Главное управление ГИБДД заявило, что водителей не будут наказывать штрафами сразу.
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