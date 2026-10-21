© Алексей Куденко/РИА НовостиРоссийская сеть алкомаркетов «Красное & Белое» сокращает прием товара от поставщиков до 1/3 фуры за раз, чтобы запасы не копились на складах и не подвергались угрозе уничтожения при атаках БПЛА.