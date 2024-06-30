"Опередили Турцию": две газовые державы заключили стратегическое соглашение

В эти дни, когда в Иране всё, казалось бы, было сосредоточено на политике из-за внеочередных президентских выборов, чиновники Министерства нефти пока еще прежнего правительства успели сделать важный шаг для превращения Ирана в газовый хаб региона.
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