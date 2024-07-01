"Удручающая ситуация". Украина собственными руками лишила себя будущего

Попытки США и западной коалиции навязать Украине и России мирный договор на своих условиях пока, судя по всему, не увенчались успехом и воспринимаются негативно не только Москвой, но и в то же время большинством стран глобального Юга.
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