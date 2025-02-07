На нескольких улицах Барнаула введут ограничения на стоянку автомобилей

Это позволит коммунальным службам эффективнее очищать дороги и парковочные карманы Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула совместно с Госавтоинспекцией приняли решение о введении новых ограничений на парковку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии