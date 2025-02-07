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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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На нескольких улицах Барнаула введут ограничения на стоянку автомобилей

На нескольких улицах Барнаула введут ограничения на стоянку автомобилей

Это позволит коммунальным службам эффективнее очищать дороги и парковочные карманы Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула совместно с Госавтоинспекцией приняли решение о введении новых ограничений на парковку.

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