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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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  • Равиль Бикулов
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  • Элеонора Коган
    Да, это очень важно, когда есть для кого жить. Вот и я живу для своих кота и кошечки!!!Костыли

У кормилицы проблемы

У кормилицы проблемы

О, за кормилицу нашу взялись? И правильно сделали. А то мне не нравится, когда человек несет всякие .

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Комментарии
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Дмитрий Федорович
У доктора похоже колодка одна.Вот по ней и&quot; шлёпает&quot;.🙂
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18 час.
Балу -
Странно не то, что обхаивающие Россию имет в России бизнес, а то, что Россия позволяет им хаять её, да ещё и иметь при этом в ней бизнес...
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18 час.
Анатолий Зотов
Если сравнить Ксюшу и Лайму в одинаковом возрасте, то Ксюша  за модель прокатит. 😂😂😂
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12 час.

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