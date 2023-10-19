О, за кормилицу нашу взялись? И правильно сделали. А то мне не нравится, когда человек несет всякие .
У кормилицы проблемы
Комментарии
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Дмитрий Федорович
У доктора похоже колодка одна.Вот по ней и" шлёпает".🙂
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18 час.
Балу -
Странно не то, что обхаивающие Россию имет в России бизнес, а то, что Россия позволяет им хаять её, да ещё и иметь при этом в ней бизнес...
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18 час.
Анатолий Зотов
Если сравнить Ксюшу и Лайму в одинаковом возрасте, то Ксюша за модель прокатит. 😂😂😂
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12 час.
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