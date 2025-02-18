«Вашингтонские» крейсера в свете опыта крейсерской войны 1914-1918 гг Сверим тезисы Я. Подгорного с результатами столкновений германских рейдеров и противостоявших им сил англичан в Первой мировой войне.
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«Вашингтонские» крейсера в свете опыта крейсерской войны 1914-1918 гг Сверим тезисы Я. Подгорного с результатами столкновений германских рейдеров и противостоявших им сил англичан в Первой мировой войне.
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