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В США арестуют недвижимость Зеленского – экс-аналитик ЦРУ

В США арестуют недвижимость Зеленского – экс-аналитик ЦРУ

Атака Владимира Зеленского на Дональда Трампа равносильна попытке самоубийства. Об этом на канале экс-офицера США Дэниела Дэвиса «Deep Dive» заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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