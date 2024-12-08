Виноват скандинавский антициклон: какая погода ждёт Омскую область в ближайшие дни. Детальный прогноз от синоптиков читайте здесь.
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Виноват скандинавский антициклон: какая погода ждёт Омскую область в ближайшие дни. Детальный прогноз от синоптиков читайте здесь.