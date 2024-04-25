Сколько в мире стран? А сколько из них суверенных? Ну, хотя бы относительно суверенных? Давайте разбираться.
Санкции работают без промаха.
Комментарии
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Eduard
Да,подлинная Независимость у трех,четырех стран и всё, Остальные только думают,что они"независимые"!
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17 час.
Лш
Лариса шумбасова
Америка не превратилась, она всегда была помойкой, сборищем всякого отребья, отморозков, воров, убийц и аферистов!!!
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16 час.
Андрей Зайцев
В современном мире нет и не может быть суверенных стран, ну кроме России, в какой-то степени, поскольку власть в этих самых странах принадлежит правящим элитам, которые держатся за эгу самую власть и будут исполнять "хотелки" гегемона.
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12 час.
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