Санкции работают без промаха.

Америка не превратилась, она всегда была помойкой, сборищем всякого отребья, отморозков, воров, убийц и аферистов!!!

Андрей Зайцев

В современном мире нет и не может быть суверенных стран, ну кроме России, в какой-то степени, поскольку власть в этих самых странах принадлежит правящим элитам, которые держатся за эгу самую власть и будут исполнять "хотелки" гегемона.