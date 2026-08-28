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Армия России за неделю освободила семь поселков в зоне СВО

Армия России за неделю освободила семь поселков в зоне СВО

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации. За прошедшую неделю ВС РФ удалось взять под свой контроль семь поселков в Сумской, Запорожской областях и Донецкой Народной Республике.

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