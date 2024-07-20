Садовый столик – это не просто предмет уличной мебели, это центральное место на дачном участке, где собираются все домочадцы

Садовый стол – это больше, чем просто предмет садовой мебели, это центральное место на дачном участке, где собираются все члены семьи.
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