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У китайских актеров и ведущих «забирают» внешность для ИИ-копий, а затем увольняют

У китайских актеров и ведущих «забирают» внешность для ИИ-копий, а затем увольняют

Одно из таких увольнений произошло в апреле — работы лишилась ведущая популярной детской программы. Компания предложила ей согласиться на обучение ИИ на основе ее лица, голоса и манеры ведения передачи.

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