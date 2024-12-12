Рютте: более 1 млн человек погибли или пострадали в ходе украинского конфликта

В результате конфликта в Украине количество погибших или раненых превышает 1 миллион человек. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Марк Рютте, слова которого опубликованы на сайте военного объединения.
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