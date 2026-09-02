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Бренерман: «Ил» планирует выпустить шесть Ил-114-300 в 2028 году

Бренерман: «Ил» планирует выпустить шесть Ил-114-300 в 2028 году

ПАО «Ил» планирует выпустить шесть Ил-114-300 в 2028 году и в 2031 году выйти на производство 12 самолётов в год.

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