Бренерман: «Ил» планирует выпустить шесть Ил-114-300 в 2028 году

ПАО «Ил» планирует выпустить шесть Ил-114-300 в 2028 году и в 2031 году выйти на производство 12 самолётов в год.
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