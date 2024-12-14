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В нескольких районах Рязани 14 декабря снизят напор холодной воды

В нескольких районах Рязани 14 декабря снизят напор холодной воды

Причина снижения давления — профилактические работы на Окской очистной водопроводной станцииВ связи с профилактическими работами на Окской очистной водопроводной станции в субботу, 14 декабря, с 11:00 до 15:00 будет снижено давление холодной воды в микрорайонах Песочня, Кальное, Шлаковый, в районе ул.

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