В нескольких районах Рязани 14 декабря снизят напор холодной воды

Причина снижения давления — профилактические работы на Окской очистной водопроводной станцииВ связи с профилактическими работами на Окской очистной водопроводной станции в субботу, 14 декабря, с 11:00 до 15:00 будет снижено давление холодной воды в микрорайонах Песочня, Кальное, Шлаковый, в районе ул.